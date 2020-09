Daley Blind kan zondag spelen tegen Sparta

„Hij is inzetbaar voor komende zondag”, liet Ten Hag weten. Op 25 augustus ging Blind tijdens een oefenduel met Hertha BSC naar de grond. Het bleek dat zijn inwendige defibrillator was afgegaan. Blind verliet direct het veld, maar inmiddels gaat het weer goed met de verdediger.

Ten Hag maakt zich geen zorgen over de 30-jarige Oranje-international, die een belangrijke kracht is van de Amsterdammers. „We hebben ons geen zorgen gemaakt. Er was goede informatie-uitwisseling met de medische staf. We weten dat hij safe is. Daley staat er positief en vol vertrouwen in. Ik zet alleen fitte spelers in Natuurlijk bieden we hem alle hulp. Hij krijgt speciale begeleiding, ook mentaal." Ten Hag vertelde niet waarom de ICD van Blind was afgegaan.

Ten Hag kijkt met vertrouwen uit naar de start van het Eredivisie-seizoen. „We hebben vertrouwen in onszelf, we zullen niks cadeau krijgen, We kijken met genoegen naar de start van de competitie, ook omdat het lang geleden is. In het begin van de competitie zullen we nog niet zo sterk als tijdens onze top vorig seizoen of het seizoen ervoor. Maar het doel is wel om dat later wel te zijn.”

Ten Hag gaat van de kracht van Ajax uit, maar kijkt desgevraagd ook naar de concurrentie. „PSV, Feyenoord en AZ zijn sterk, en ook FC Utrecht heeft grote ambities. Dat zijn de ploegen die, denk ik, bovenin gaan meestrijden.”

