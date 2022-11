MMA-vechter Israel Adesanya opgepakt met boksbeugel op zak

Op John F. Kennedy International Airport in New York werd Adesanya gearresteerd, omdat hij door de beveiliging wilde gaan met een boksbeugel op zak. Dat is illegaal in de staat New York en het bezit van zo’n wapen wordt als een misdrijf beschouwd.

Volgens Adesanya’s manager, Tim Simpson, was het een ongevraagd geschenk van een fan die Adesanya in zijn bagage had.

„Israel kreeg het cadeau van een fan en stopte het in zijn bagage. Toen hij op het vliegveld werd aangehouden, deed hij er snel afstand van en werkte samen met de autoriteiten. Daarna werd de zaak geseponeerd en kon hij zijn weg naar huis vervolgen.”