Wereldwijde verbazing om knokpartij na Atlético-City: 'Waar is de grens nog?'

Voetbal

VIDEO Politie moet ruziënde Savic en Grealish uit elkaar houden

Dat de gemoederen tussen de spelers van Atlético Madrid en Manchester City woensdagavond hoog opliepen, was in de slotfase van de wedstrijd al duidelijk. Toch sloeg de vlam na afloop van het duel dat in 0-0 eindigde nóg een keer in de pan. Stefan Savic en Jack Grealish kregen het in de catacomben me...