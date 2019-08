ADO is bereid om AZ vaker te ontvangen

Speelt AZ de komende periode vaker in het stadion van ADO Den Haag? Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - ADO Den Haag staat ervoor open om AZ de komende tijd vaker onderdak te verlenen in het Cars Jeans Stadion, nu de Alkmaarse club door de instorting van het dak niet terecht kan in het eigen AFAS Stadion. AZ werkt zondagmiddag tegen FC Groningen de tweede Haagse ’thuiswedstrijd’ af en speelt donderdag de thuiswedstrijd in de play-off van de Europa League tegen Royal Antwerp FC in de Grolsch Veste van FC Twente.