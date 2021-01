Lessen ’Ajax-uit’ tegen AZ in praktijk bij PSV

Roger Schmidt, trainer van PSV. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - De analyse van het duel tegen Ajax afgelopen zondag (2-2), moet PSV weer een stap verder brengen. Trainer Roger Schmidt ging uitgebreid in op de (gemiste) kansen voor zijn ploeg in de ArenA én de toekomst. Die kunnen woensdag al in de praktijk kunnen worden gebracht tegen een enigszins vergelijkbaar AZ.