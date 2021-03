Franse top heeft Bazoer in vizier

Het dvd’tje met hoogtepunten is wat Tannane betreft weer aardig uitgebreid. Hoewel hij aanvankelijk een moeizame wedstrijd speelde, was zijn inbreng in de halve finale tegen VVV-Venlo met de assist bij de openingsgoal van Armando Broja en de schitterende 2-0 toch weer doorslaggevend. En Bazoer speelde opnieuw een sterke partij als voetballende man van achteruit in het 3-5-2 systeem dat Vitesse-trainer Thomas Letsch dit seizoen hanteert.

Letsch is voorzichtig met de cruciale schakel in zijn elftal. Zodra tegen VVV de 2-0 was gevallen werd Bazoer direct gewisseld, omdat hij op scherp stond voor de finale. „Toen ik eruit werd gehaald zei de trainer tegen me: ’Ik wissel je om een herhaling van Klaiber te voorkomen’.” Sean Klaiber zou vorig jaar de eindstrijd, die uiteindelijk niet werd gespeeld, hebben gemist na een late gele kaart in de halve finale met FC Utrecht tegen Ajax, zijn huidige club.

"Tannane was al dicht bij topdeal"

Nu Vitesse voor de tweede keer in vijf seizoenen de KNVB-bekerfinale heeft bereikt, hebben Bazoer en Tannane er een mooi podium bijgekregen om zich in de kijker te spelen. „De finale halen is mooi, maar uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is de finale winnen. We strijden nog op twee fronten mee voor Europees voetbal, maar de beker is de snelste weg en die willen we pakken”, aldus Bazoer, die aan zijn sterkste seizoen bezig is sinds zijn overrompelende entree als jonge Ajacied in de periode 2014-2016.

Scouts van buitenlandse clubs zien dat de oorspronkelijke aanvallend ingestelde middenvelder, die bij Ajax in een 4-3-3 systeem speelde, zich heeft ontwikkeld tot een allround-middenvelder, die ook uitstekend rendeert in een 4-4-2 of 3-5-2 systeem. Daarmee heeft de nog altijd pas 24-jarige Bazoer in hun ogen een interessante ontwikkeling doorgemaakt.

Tannane is al wat ouder, hij wordt later deze maand 27, maar is met zijn grote individuele kwaliteiten voor veel clubs een interessante speler. Na de wedstrijd maakte de Vitesse-middenvelder kenbaar dat hij komende zomer de stap naar het buitenland wil maken, ook omdat hij zich in Nederland onvoldoende gewaardeerd voelt.

Bijna had hij in januari al een klapper gemaakt op de transfermarkt. Tot grote opluchting van trainer Letsch ging die transfer niet door. „Er was een grote kans voor hem. Daar hebben we open over gesproken en we zouden ons constructief hebben opgesteld om hem die kans te gunnen. Het is uiteindelijk niet doorgegaan en als trainer ben ik erg blij dat hij bij ons is gebleven.”