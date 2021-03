Ook Duitse voetballers verheffen stem tegen misstanden Qatar

Voetbal

Amnesty International roept FIFA en KNVB op in actie te komen voor arbeiders in Qatar

Amnesty International wil dat er actie ondernomen wordt rondom de werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar. In een brief aan de wereldvoetbalbond FIFA doet het een oproep een einde te maken aan de situatie. Verder wordt aan de nationale bonden, clubs en supportersverenigingen gevraagd om die...