Ajax met Alvarez: ’Een echte winnaar’

Aan de UEFA heeft Ten Hag doorgegeven dat Daley Blind centraal achterin gaat spelen met Joël Veltman. Het middenveld zal worden gevormd door Alvarez, Lisandro Martinez en Hakim Ziyech.

Dat houdt in dat David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic de voorhoede vormen. De weer fitte Quincy Promes begint, evenals de gepasseerde Razvan Marin, op de bank.

Ten Hag heeft hoge verwachtingen van Alvarez, die van Club America werd overgenomen. „Hij heeft een groot bereik, kan in een hoog ritme spelen, vraagt veel ballen en wil de boel organiseren. Bovendien is hij een winnaar”, aldus de Ajax-trainer in gesprek met Veronica.

Over het naar achter halen van Blind zei Ten Hag: als PAOK zo speelt als vorige week, dan hebben we voetballend vermogen van achteruit nodig. Vorige week hebben ze zich heel erg aangepast aan ons. We weten niet hoe ze dat nu gaan doen, maar daar zullen we op in moeten spelen.”

Ten Hag kan in de ArenA niet beschikken Noussair Mazraoui en Donny van de Beek. Waar de rechtsback na zijn twee gele kaarten op Cyprus een schorsing uitzit, is de middenvelder geblesseerd. Van de Beek kampt met hamstringklachten.

„Nous en Donny zijn twee middenvelders. Dat betekent dat je andere spelers moet brengen. Die zitten al een tijdje in het proces, maar zijn toch nieuw. Dan is het afwachten, al hebben we de afgelopen dagen wel goed kunnen trainen. Nu moeten ze het om gaan zetten in de wedstrijd.”

Opstelling

Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Ziyech, Martinez; Neres, Huntelaar en Tadic.

Veertig miljoen euro

Ajax jaagt vanavond vanaf 21.00 uur op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Er staat voor de Amsterdammers veel op het spel tijdens de return tegen APOEL Nicosia. Het elftal van trainer Erik ten Hag speelt in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA om minimaal 40 miljoen euro.

Live

