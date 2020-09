Fortuna Sittard pijnigt AZ in blessuretijd

Vorige week waren de Noord-Hollanders het seizoen al begonnen met een ietwat teleurstellend gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle: 1-1. Enkele dagen daarvoor had de nummer twee van afgelopen seizoen in de Eredivisie in de voorrondes van de Champions League moeten buigen voor Dinamo Kiev.

En ook de start van de formatie van Slot in Limburg was bepaald geen ideale. Binnen tien minuten had Zian Flemming de score geopend voor de thuisploeg. Halverwege de eerste helft kwam het vorig seizoen zo goed presterende AZ op gelijke hoogte.

Bij afwezigheid van de vleugelspitsen Calvin Stengs (geschorst) en Oussama Idrissi (geblesseerd) kreeg Zakaria Aboukhlal voor het eerst een kans in de basis. De 20-jarige Rotterdammer was zeker voor rust de gevaarlijkste man bij AZ. Uit een voorzet van Aboukhlal, die in het strafschopgebied werd gekraakt, tikte Dani de Wit in de 23e minuut de gelijkmaker binnen.

Teun Koopmeiners is blij met zijn fraaie treffer. Ⓒ BSR Agency

Alkmaarders lopen weg na rust

In de 53e minuut kwam AZ op voorsprong door een doelpunt van Teun Koopmeiners. De aanvoerder van de Alkmaarders profiteerde van matig keeperswerk van Fortuna-doelman Alexei Koselev. Twintig minuten voor tijd leek de zaak helemaal beklonken. Een fout van Branislav Ninaj stond aan de basis van de derde treffer van de gasten. De Wit kon alleen op het vijandige doel afstormen en was niet zelfzuchtig. Myron Boadu profiteerde en zorgde voor de 1-3.

Tien minuten voor tijd maakte Emil Hansson de tweede treffer voor Fortuna en diep in blessuretijd deed Flemming de gasten uit Alkmaar nog een keer enorm veel pijn. Die goal leverde Fortuna het eerste punt van het seizoen op en AZ een enorme kater.

