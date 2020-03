Britse pers ziet ’sprookje van twee keepers’ bij uitschakeling Liverpool

Jan Oblak weet Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hier van scoren af te houden. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Titelhouder Liverpool - met Virgil van Dijk en een scorende Georginio Wijnaldum - strandde woensdagavond verrassend in de achtste finales van de Champions League. Het stugge Atlético Madrid sloeg toe in de verlenging. In de Britse pers wordt vooral gesproken over het verhaal van ’de twee keepers’.