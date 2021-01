Oud-voetbaltrainer Henk de Jonge (74) overleden

Eerder werkte De Jonge als assistent-trainer bij PSV en werd hij bij Willem II de jongste trainer in het betaalde voetbal. Na zijn tijd bij Cambuur was hij ruim een half seizoen actief voor NAC Breda waarna hij wegens psychische klachten uit de voetballerij verdween. Hij verbleef sindsdien in een psychiatrische kliniek. Cambuur bleef zijn club, vertelde hij later. „De mooiste tijd was die bij PSV. Maar de club waar ik het meeste van hou, is Cambuur.”

„Tot aan het einde van zijn leven bleef zijn betrokkenheid bij de club en belde hij op wekelijkse basis met de administratie van het Cambuur Stadion om het over de club te hebben en soms gevraagd en soms ongevraagd adviezen te geven”, meldt de Friese club op de website. „SC Cambuur verliest met De Jonge een bevlogen en fanatieke oud-trainer met een groot clubhart.”