Dean Gorré weg als bondscoach Suriname

In een persbericht geeft de SVB aan, dat de technische staf ,,om moverende redenen is ontbonden” en dat de bond zich nu gaat concentreren op ,,het opzetten van de Sectie Betaald Voetbal, voetbalontwikkeling in het algemeen en de realisatie van de bouw van het nationaal stadion”.

Gorré was eerder deze maand nog actief met Suriname op de Gold Cup, waarop één van de drie groepsduels (tegen Guadeloupe) werd gewonnen. Het was de eerste deelname van Suriname aan de Gold Cup sinds 1985. Gorré had de afgelopen jaren veel succes met zijn lobbywerk om Nederlands-Surinaamse internationals voor de ‘Natio’ uit te laten komen. Onder anderen Ridgeciano Haps, Sean Klaiber, Ryan Koolwijk, Sheraldo Becker, Diego Biseswar, Mitchell te Vrede, Kelvin Leerdam, Ryan Donk, Warner Hahn, Florian Jozefzoon, Roland Alberg en Nigel Hasselbaink werden de afgelopen periode international van Suriname. Met een Nederlands getinte selectie wist Suriname de eerste drie WK-kwalificatieduels te winnen, maar Canada was vervolgens te sterk, waardoor Suriname uitgeschakeld werd voor het WK in Qatar.