AS Roma kiest met Rick Karsdorp voor ’goede oplossing voor iedereen’

„Ik heb besloten om Karsdorp niet te selecteren voor de wedstrijd vandaag en hij weet waarom. Het was mijn beslissing”, zei trainer José Mourinho over de 27-jarige verdediger. Mourinho uitte eerder deze week zijn ongenoegen over Karsdorp, die woensdag in de uitwedstrijd tegen Sassuolo niet de juiste instelling had getoond.

„Van de zestien spelers die in actie zijn gekomen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler, ik zal niet zeggen wie dat is, heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari”, had de boze Mourinho laten optekenen.

Reactie Pinto

De directeur van AS Roma, Tiago Pinto, ging zondag in op de situatie. „Jullie hebben allemaal kunnen zien wat er is gebeurd en we hebben gezamenlijk met de trainer en de speler besloten dat het beter voor iedereen was als hij niet zou meespelen. We gaan zeker een oplossing vinden die voor iedereen goed is”, aldus Pinto.

Mourinho kreeg tegen Torino een rode kaart, wegens protesteren.