PSV heeft hulpkracht veldbestormer in vizier

PSV heeft inzicht verkregen in hoe de veldbestormer, die al een stadionverbod op zak had, toch de tribune op is gekomen. Degene die hem daarbij heeft geholpen door voor hem een kaartje te kopen riskeert een stadionverbod.

Het voorarrest van de veldbestormer is maandag met twee weken verlengd. Zijn zaak wordt volgende week via snelrecht afgehandeld. De hooligan riskeert een maandenlange gevangenisstraf. In 2011 kreeg Wesley van W., die bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ het veld opkwam en AZ-keeper Esteban Alvarado aanviel, een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk. PSV hoort naar verwachting woensdag met welke sanctie de UEFA komt.