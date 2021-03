Willem II verslaat Heerenveen en legt de druk bij de concurrenten

Willem II is nu vier wedstrijden op rij ongeslagen en heeft in de zeven wedstrijden onder Zeljko Petrovic elf punten bijeengesprokkeld. In de negentien wedstrijden daarvoor pakte Willem II slechts tien punten. Daarmee kan de trainerswissel Adrie Koster-Zeljko Petrovic vooralsnog een succes worden genoemd, al staat en valt natuurlijk alles met het eindresultaat: weet de Montenegrijn Willem II in de Eredivisie te houden.

Met wedstrijden tegen Vitesse en AZ voor de boeg besefte iedereen bij Willem II, dat dit het moment was om het gat richting de veilige plaatsen te verkleinen. Met een overwinning op Heerenveen is de ploeg van trainer Zeljko Petrovic op één punt gekomen van nummer vijftien VVV-Venlo en op twee punten van streekgenoot RKC Waalwijk. En daarmee heeft de nummer zestien de druk verhoogd op de concurrenten, die deze speelronde respectievelijk Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam treffen.

De ideale elf van Petrovic

Petrovic lijkt zijn ideale elf te hebben gevonden en koos voor dezelfde basisopstelling als in de wedstrijden tegen FC Twente (1-1) en Sparta Rotterdam (0-2 zege). Met de positioneel en tactisch sterke Pol Llonch en de ijverige balafpakker Wesley Spieringhs heeft de Montenegrijn eindelijk de balans op het middenveld gevonden, waar hij naar zocht.

SC Heerenveen pakte meteen het initiatief in Tilburg, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Johnny Jansen had met zijn keuze voor Rodney Kongolo in plaats van Siem de Jong voor meer zekerheid gekozen in de middenlinie.

Willem II doorstond het Friese offensief en trok zelf steeds meer ten aanval. Het was een grote steun in de rug voor de ploeg van Petrovic dat de eerste grote kans direct een goal opleverde. De Zweedse verdediger Sebastian Holmén kopte de bal tegen het net (1-0).

De voorsprong veranderde niets aan de emotionele wijze waarop Petrovic de wedstrijd beleefde. De Willem II-trainer had langs de lijn een stoel tot zijn beschikking, maar die had Petrovic eigenlijk niet nodig. Hij stond negentig minuten lang druk gesticulerend en coachend voor de dug-out.

Che Nunnely en Tibor Halilovic Ⓒ ANP/HH

Tot zijn grote ergernis zag Petrovic dat zijn ploeg goede kansen liet liggen om de score verder uit te breiden. Vangelis Pavlidis (kopbal en schot uit de draai) en Mike Trésor Ndayishimiye (schot) kregen de bal er niet in. SC Heerenveen stelde daar erg weinig tegenover. De enige grote kans was voor Henk Veerman na een goede combinatie met Lasse Schöne, maar de Volendammer kreeg de bal er van dichtbij niet in.

Defensieve verbetering

Wat opvalt bij Willem II, is dat de ploeg defensief veel beter staat. Het centrum Van Beek-Holmén, dat zo’n moeizame start kende met een 5-0 nederlaag tegen Feyenoord en 6-0 nederlaag tegen FC Utrecht, is beter op elkaar ingespeeld en maakt een solide indruk.

Na rust gaf SC Heerenveen opnieuw flink gas, maar het was wederom Willem II dat scoorde. Na een uitstekende voorbereidende actie van Ché Nunnely kopte Kwasi Wriedt de 2-0 binnen. Na iets minder dan een uur was er een cruciale fase in de wedstrijd. Pawel Bochniewicz kopte de bal richting het Willem II-doel, waar verdediger Derrick Köhn met de grootst mogelijke moeite de bal via de lat uit het doel wist te werken. Uit de daarop volgende counter maakte Nunnely er 3-0 van.

Het was heel spannend wat de VAR zou beslissen. Als die bij het terugkijken van de beelden zou constateren dat de inzet van Bochniewicz over de lijn was zou het geen 3-0 maar 2-1 worden, maar de beslissing viel goed uit voor Willem II. De Tilburgers kenden voor het eerst sinds de tweede speeldag (4-0 zege op Heracles Almelo) de luxe van een zo ruime marge.

Zware druk

Die bleek in het restant van de wedstrijd nog hard nodig, want nadat Joey Veerman er 3-1 van had gemaakt, kwam Willem II zwaar onder druk te staan. Verder dan één tegentreffer liet de nummer zestien mede dankzij goed keeperswerk van Aro Muric het niet komen. In de 89e minuut ontsnapte Willem II toen Joey Veerman de bal voor een leeg doel in kon koppen, maar te hoog mikte. Daardoor bleef er 3-1 op het scorebord staan en kon Petrovic met zijn ploeg een heel belangrijke stap zetten op weg naar lijfsbehoud in de Eredivisie.