Eredivisie: PEC Zwolle-FC Emmen levert geen winnaar op

PEC klimt door de zege naar de tiende plaats met 13 punten. FC Emmen blijft laatste met 5 punten. De ploeg uit Drenthe is dit seizoen nog zonder zege in de Eredivisie.

De thuisploeg, die startte met Bram van Polen, had het beste van het spel in de beginperiode. Dat leidde tot een kans voor Mike van Duinen, maar zijn schot werd gekeerd door keeper Dennis Telgenkamp. In de loop van de eerste helft werd FC Emmen, dat nog geen uitwedstrijd wist te winnen in 2020, sterker. PEC-doelman Michael Zetterer bracht redding op een schot van Caner Cavlan en een kopbal van Glenn Bijl.

In de tweede helft begon PEC opnieuw beter en leidde dat weer tot kansjes voor Van Duinen en Mustafa Saymak. Toen de treffer uitbleef, leken beide ploegen zich meer en meer neer te leggen bij een gelijkspel.