Feyenoord loopt weer tik op: geen zege bij Sparta

Feyenoord ontsnapte bovendien op het nippertje aan een nederlaag, want een paar minuten voor het einde dacht Sparta nog op een geweldige manier te stunten in de uiterst aantrekkelijke derby. Maar de 17-jarige Leo Sauer produceerde nog net de gelijkmaker.

De Candadees-Frans-Togolese spits Charles Andres Brym was lanmg de grote man op het Kasteel. Hij tekende, nota bene op de positie van de Noor Tobias Lauritsen (was hele week ziek), voor beide Sparta-doelpunten.

Feyenoord begon al niet in feeststemming aan de derby vanwege de zware blessure – gebroken pols – die eerste keeper Justin Bijlow voor geruime tijd aan de kant heeft gezet. Net als in het vorige seizoen was Timon Wellenreuther daardoor de man onder de lat bij de kampioen. In het jaar van de ditel kon de Duitser zich nog onderscheiden met een uitzonderlijke redding, die mede bepalend was in de strijd om het kampioenschap.

Brym met de 1-0

Nu moest Wellenreuther al voor de rust capituleren. Aan die goal had hij geen schuld, want de defensie van Feyenoord liet Sparta’s buitenlandse spits Brym plotseling voor hem opduiken. De behendige aanvaller werd vorig jaar niet goed genoeg bevonden en werd toen nog een jaar uitgeleend aan Eindhoven, maar Brym kreeg nu rap een basisplaats.

Daarmee had de thuisclub tegen Feyenoord een voorhoede met veel beweging in plaats van een statisch aanspeelpunt in de vorm van de 1.94 meter lange Lauritsen. Luttele minuten voor de treffer van Brym was de Sparta-spits door assistent-coach Nourdin Boukhari even naar de kant gehaald om hem een paar tactische aanwijzingen in het oor te fluisteren. Dat moet een gouden tip zijn geweest van de voormalige vleugelspits, want Brym dook uiterst slim in de vrije ruimte bij de voorzet van Jonathan de Guzman.

De Kasteelclub speelde met veel agressie in de duels en zat vooral spits Santiago Gimenez en Igor Paixao dicht op de huid. Feyenoord had een licht veldoverwicht, maar kon op geen enkele wijze gevaarlijk worden in het zestienmetergebied. Routinier en aanvoerder Bart Vriends had zijn zaakjes aardig voor elkaar in het hart van de defensie samen met Tijs Velthuis.

In de rust greep Arne Slot al in. De Feyenoord-coach zette Gernot Trauner, die sinds half april geen competitieduel meer had gespeeld, naast David Hancko achterin (ten koste van aankoop Thomas Beelen) en Alireza Jahanbakhsh moest plaatstmaken voor de pas 17-jarige, Slowaakse vleugelspits Leo Sauer.

Enorme schade

Maar voordat Trauner en Sauer allebei de bal twee keer hadden geraakt was de schade aan Feyenoord-zijde al dubbel zo groot. Op het moment dat de ploeg vol op de aanval speelde en er acht man rond het strafschopgebied van Sparta waren, was één counter van de thuisclub voldoende om opnieuw toe te slaan. Vito van Crooij bediende Brym op maat en die ramde de bal steenhard hoog in het net: 2-0.

Op de bank van Sparta konden Rijsdijk en zijn staf hun ogen amper geloven. De confrontatie met de regerend kampioen werd zo vroeg in het seizoen als een loodzware opdracht gezien, zeker gelet op de investeringen die de stadgenoot al heeft gedaan. Feyenoord heeft zo’n dertig miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers en daar zal nog wel wat bijkomen. Dat staat in schril contrast met de 6,5 ton die de Spartanen uitgaven.

Ueda op de bank

Toch zat de duurste aankoop van Feyenoord, de Japanse spits Ayase Ueda, andermaal op de bank. Pas na een dik uur mocht de voormalige topschutter van Cercle Brugge zijn trainingsjack uitdoen. Hij bewees meteen zijn waarde, want luttele minuten na zijn entree legde hij de bal met het hoofd panklaar voor een andere invaller, de van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh. Diens treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Op die manier werd de middag steeds treuriger voor Slot en zijn mannen. Paixao sprintte er nog wel een paar keer langs over de linker- en rechtervleugel maar zijn voorzetten bereikten steeds Gimenez of Ueda niet.

Voor het gevoel van veel Feyenoord-supporters was een nederlaag in de competitie lang geleden. In september 2022 verloor het elftal van Slot uit bij PSV, maar daar kwam later nog één verliespartijtje bij. In de allerlaatste wedstrijd van het kampioensseizoen ging Feyenoord nog even onderuit thuis tegen Vitesse (0-1). Alleen was er toen al een feestweekje, volgend op het binnenhalen van de landstitiel, in Ibiza geweest.

Prachtgoal Sauer

Een kwartiertje voor het einde vond Paixao eindelijk wél het hoofd van Gimenez en die kopte prompt de 2-1 binnen. Sparta kreeg in de counter nog de mooiste kansen in de slotfase, maar al het aanvallende geweld leverde dankzij de goal van Leo Sauer toch nog een puntje op.

