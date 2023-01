Basisdebuut voor Gakpo bij Liverpool in FA Cup

Gakpo krijgt van manager Jürgen Klopp het vertrouwen en vormt samen met Darwin Nuñez en Mohamed Salah de voorhoede van de ’Reds’.

Kane trefzeker

Harry Kane scoorde in de 50e minuut voor Tottenham. De spits van Engeland maakte enkele dagen eerder in het duel in de Premier League met Crystal Palace (4-0) ook al twee doelpunten, bij de eerste zege van het jaar van de formatie uit de hoofdstad.

Crystal Palace verloor nu op eigen veld met 2-1 van Southampton. De thuisclub kwam in de ontmoeting tussen de twee clubs uit de Premier League nog wel op voorsprong, door een doelpunt van Odsonne Edouard. Daarna scoorden James Ward-Prowse en Adam Armstrong voor Southampton.

Kane (r.) bezorgde Tottenham een plek in de vierde ronde van de FA Cup. Ⓒ ANP/HH

Ploegen uit Championship laten zich gelden

Twee clubs uit de hoogste afdeling werden uitgeschakeld door lager spelende tegenstanders. Nottingham Forest, de nummer 15 van de Premier League, ging met maar liefst 4-1 onderuit bij Blackpool. Bournemouth verloor met 4-2 van Burnley.

Liverpool speelt later op zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers. Winteraankoop Cody Gakpo maakt in die wedstrijd mogelijk zijn debuut bij de Reds. Manchester United plaatste zich vrijdagavond al voor de volgende ronde van de FA Cup. De formatie van coach Erik ten Hag versloeg Everton, 3-1.