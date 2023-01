Kane helpt Spurs naar vierde ronde VIDEO Gigantische flater Liverpool-doelman Alisson bij debuut Gakpo

Gakpo laat zich voor het eerst zien op Anfield. Ⓒ ANP/HH

Cody Gakpo heeft zaterdagavond in de FA Cup zijn debuut gemaakt bij Liverpool. De van PSV overgenomen aanvaller begon tegen Wolverhampton Wanderers in de basis. Tottenham Hotspur heeft zaterdag de vierde ronde van de FA Cup al bereikt. De formatie van Antonio Conte versloeg in het Engelse bekertoernooi met moeite Portsmouth, dat een lager niveau speelt: 1-0.