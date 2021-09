Ajax moeizaam voorbij PEC Zwolle

Ajax speelde zaterdagavond in het derde tenue. Het unieke reggae-shirt ging een aantal weken geleden in de verkoop en was binnen no time uitverkocht. Een wereldwijde run op het Bob Marley-tricot zorgde ervoor dat het shirt nu al het populairste ooit is in de clubgeschiedenis.

De Amsterdammers begonnen de wedstrijd met Remko Pasveer onder de lat. De goalie, die Maarten Stekelenburg verving, maakte zijn debuut namens Ajax in de Eredivisie. Verder moest Ten Hag het vanwege de interlandperiode in Zwolle ook doen zonder Lisandro Martinez en Nicolás Tagliafico. Ook Davy Klaassen ontbrak door een lichte blessure in de selectie van Ajax. Steven Berghuis mocht het daardoor proberen op het middenveld.

Na een kwartier spelen werd de landskampioen voor het eerst gevaarlijk. Antony besloot vanaf rechts naar binnen te komen en met zijn linker uit te halen, maar voormalig Ajax-keeper Kostas Lamprou hield zijn ploeg overeind.

De Amsterdammers hadden moeite met het compacte spel van PEC , maar kwamen na een halfuur wel op voorsprong via Sébastien Haller. Een heerlijke aanval via Steven Berghuis, Dusan Tadic en weer Berghuis werd uiteindelijk een prooi voor de man uit Ivoorkust: 0-1.

Amper vijf minuten later was PEC dicht bij de gelijkmaker. Pasveer kon echter redding brengen op een kopbal van Slobodan Tedic en dus zocht Ajax halverwege met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

PEC kwam wat sterker uit de kleedkamer en was na rust direct gevaarlijk. Kenneth Paal kon zomaar doorlopen, maar vond Pasveer op zijn weg. Ondanks dat Ajax ook in de tweede helft niet overtuigde, waren Ryan Gravenberch en Tadic wel dicht bij het verdubbelen van de score.

Het was uiteindelijk Haller die de tweede zo gewenste goal voor Ajax over de lijn kopte na geblunder van Lamprou. Na een corner van Berghuis kwam de keeper van PEC uit zijn doel, maar hij miste het leer volledig. Haller profiteerde dankbaar van deze fout en verdubbelde de marge voor de Amsterdammers: 0-2.

Tien minuten voor tijd mocht de kersverse Ajax-aanwinst Mohamed Daramy nog zijn debuut maken voor de Amsterdammers. De van FC Kopenhagen overgenomen speler kwam in het veld voor Berghuis.