Badr Hari gepolst voor Spelen: ’Een slechte 1 april-grap?’

Voormalig olympisch kampioene snowboarden Nicolien Sauerbreij reageert op Twitter fel op het nieuws van. „Is dit een vroege en slechte 1 april-grap?”, vraagt Sauerbreij zich hardop af. „Badr Hari naar de Olympische Spelen? En bijvoorbeeld Yuri van Gelder naar huis sturen voor een drankje te veel.”

Bekijk ook: Boksbond wil met Badr Hari naar Olympische Spelen

Klaas Wilting, voormalig voorlichter van de politie in Amsterdam, ziet olympische deelname van Hari voor Nederland niet bepaald zitten. „Dat zal dan wat worden als hij de gouden plak wint. Wordt hij dan door onze koning ontvangen en een ridderorde krijgen? Maar ja, in Nederland kan alles.”

Hari kwam in het verleden meermaals in opspraak voor mishandelingen. In 2015 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor de mishandeling van Koen Everink. Dit gebeurde in juli 2012 tijdens het dancefeest Sensation White in de Amsterdam ArenA.