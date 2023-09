Poolse Iga Swiatek vernedert goede vriendin in derde ronde US Open

De twee speelsters zijn al jaren goede vriendinnen. Swiatek was daarom niet heel blij met haar overwinning. „Ik vond het niet echt leuk om van mijn beste vriendin te winnen. Ik had het gevoel alsof ik tegen mijn zus speelde, want ik ken haar al zolang. Ik heb niet zoveel vriendinnen, maar zij is er zeker een.”

Swiatek kent Juvan, de nummer 145 op de wereldranglijst, uit haar jonge jaren op de tennisbaan. Hun onderlinge wedstrijd op de US Open duurde 49 minuten.

Bron: discovery+