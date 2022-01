Premium Het beste van De Telegraaf

Hypermodern bedrijf met leger van 160 knappe koppen harkt miljoenen euro’s binnen Opmerkelijk geheim achter sprookje van Belgische revelatie Union Sint-Gillis

Door Wim Conings Kopieer naar clipboard

Union St-Gilloise is dé sensatie van België. Ⓒ ProShots

Hoe ga je in drie jaar tijd van net niet gedegradeerd in 1B naar royaal op kop in 1A? Het geheim achter het sprookje van Union Sint-Gillis ligt voor de hand: in 2018 werd het overgenomen door de Engelse miljardair Tony Bloom (51). Wat minder voor de hand ligt, is de manier waarop de club door Bloom geholpen wordt. Niet door hen extra Premier League-spelers te leveren en evenmin door met de miljoenen te gooien. De plotse dominantie van Union draait namelijk niet om financieel, maar om intellectueel kapitaal. Hoe achter het succes van een ietwat verouderd Brussels clubje een hypermodern Londens bedrijf met 160 werknemers schuilgaat.