Johannes Spors, de nieuwe ’td’ van Vitesse, ziet kansen in coronacrisis

Johannes Spors

AMSTERDAM - Het was een bizarre entree voor Johannes Spors bij zijn nieuwe club Vitesse. De 37-jarige Duitse technisch directeur begon midden in de lockdownperiode op 1 april met zijn werkzaamheden en betrok zijn kantoor op een vrijwel verlaten trainingscentrum. Omdat een officiële presentatie er voorlopig nog steeds niet in zit door de coronacrisis heeft Spors in een videocall aan Telesport voor het eerst zijn verhaal gedaan. Over zijn lastige start, de invulling van de trainerspost en spelersgroep komend seizoen, zijn achtergrond als laptop-td en verwantschap met succestrainer Julian Nagelsmann.