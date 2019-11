Spits kan droomduel op Old Trafford vergeten

Niet alleen de spits zelf, voor wie het de tweede rode kaart van het seizoen betekende, was hier doodziek van. Ook zijn maatje en collega-international Calvin Stengs had te doen met Boadu. „Ook al stonden we met 0-2 achter, het eerste waar ik aan dacht toen ik die rode kaart zag, was: daar gaat voor Myron de uitwedstrijd in Manchester.”

Helaas voor Myron Boadu, moet hij de wedstrijd op Old Trafford missen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Theatre of Dreams

Gelijk na de loting, eind augustus, was de uitwedstrijd tegen Manchester in het Theatre of Dreams gespreksthema nummer één in de kleedkamer van AZ. Stengs: „Ik zeg niet dat die andere tegenstanders er niet toe doen, maar Old Trafford is voor elke jongen uit ons team een droom om te spelen. Dat Myron dat moet missen en er niet bij kan zijn doet zelfs mij pijn.”

"Ik dacht daar gaat voor Myron de wedstrijd in Manchester"

Geluk bij een ongeluk: het duel doet er niet meer toe, althans wat de overwintering betreft. „Het gaat nog wel om de groepswinst en dus een gunstigere loting”, weet Stengs. „Maar oké, na de winterstop kan hij in de knock-outfase gewoon weer instromen.”

Knieblessure Hatzidiakos

De kans is eveneens aanwezig dat Pantelis Hatzidiakos het duel aan zich voorbij moet laten gaan. De Griekse verdediger die de laatste anderhalve maand zo goed op dreef is, viel met een knieblessure uit. De beelden van het moment doen vrezen voor een kruisbandblessure, wat naar alle waarschijnlijkheid het einde van zijn seizoen zou betekenen.

Pantelis Hatzidiakos werd per brancard van het veld gedragen. Ⓒ ANP Sport

Dat zou een enorme klap betekenen voor AZ, dat het ook al enige weken moet stellen zonder Ron Vlaar, de andere rechter centrale verdediger die kampt met een kuitblessure. Trainer Slot heeft momenteel nog de beschikking over twee centrumverdedigers: linkspoot Stijn Wuytens en rechtspoot Joris Kramer. De laatste haakte deze week net weer bij de groep aan.

Bekijk ook: AZ op krankzinnige wijze verder in Europa League