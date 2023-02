Klopp in mineur na horroravond Liverpool: ’We werden opgejaagd’

Voor rust nog werd het gelijk, na de hervatting liep de Spaanse titelverdediger in het toernooi uit. „In de rust geloofden we er nog wel in”, vervolgde Klopp. „We dachten dat we het duel opnieuw naar ons toe konden trekken. We komen dan wat ongelukkig achter. Zij krijgen zelfvertrouwen en wij gaan heel veel dingen verkeerd doen. We werden opgejaagd, in plaats van andersom. Daardoor ging het mis.”

Er volgt nog een tweede wedstrijd in Madrid.

Tekst gaat verder onder de video

Benzema spreekt van mooie avond voor Real Madrid

Real Madrid won dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League bij Liverpool (2-5), mede door twee doelpunten van Karim Benzema. „Het was een belangrijke en mooie avond voor ons”, keek de Franse aanvaller terug. „We hadden het in het begin heel moeilijk. Ons herstel was echter indrukwekkend.”

Binnen een kwartier stond het 2-0 voor Liverpool. „Liverpool is, met de steun van de fans, op eigen veld heel sterk”, vervolgde Benzema. „We waren er op voorbereid dat ze meteen druk zouden zetten, maar lieten ons toch verrassen. Gelukkig hervonden we onszelf na een minuut of 15 en werden we heel sterk.”

Benzema droeg de zege op aan de overleden Amancio Amaro Varela, een boegbeeld van de club uit het verleden. „Deze zege is voor hem, mijn doelpunten zijn voor hem.” Amancio werd voor aanvang van het duel herdacht.