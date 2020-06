AZ houdt hoop op beste Champions League-plek

De hoop lijkt ijdel te zijn, aangezien de UEFA-opmerking om ’er nog even naar te kijken’ niet bijster hoopvol klonk.

Toch ziet Slot nog een kans dat zijn ploeg het (betere) ticket van Ajax kan afsnoepen en dat AZ niet al vanaf de tweede kwalificatieronde aan de bak moet in een poging om de lucratieve groepsfase van het miljardenbal te bereiken.

Slot (,,corrigeer je me als ik het niet goed zeg, hoor”), na de vrijdagochtendtraining van de Alkmaarse A-selectie: ,,Volgens mij is het zo gegaan dat de KNVB het seizoen nietig heeft verklaard en dat de regelgeving niet voorziet in het feit dat de Eredivisie na 25 of 26 wedstrijden stopt. Dus, zei de KNVB: wij wijzen geen kampioen aan, er degradeert niemand en Cambuur en De Graafschap mogen niet promoveren.”

"Dáár zit voor mij veel tegenstrijdigheid in en dat zorgt voor enige hoop"

,,Vervolgens krijgen we een nieuw hoofdstuk”, vervolgt Slot. De UEFA zegt: we willen dat jullie om sportieve gronden de Europese tickets gaan verdelen. Nou, dan krijg je als KNVB die opdracht en dan moet je op sportieve gronden die tickets gaan verdelen.”

AZ won afgelopen seizoen twee keer van Ajax. Ⓒ ANP

En toen ging het volgens de AZ-trainer in zijn ogen mis. ,,De KNVB heeft daarop gezegd: oké, dan gaan we even terug naar onze reglementen. En daarin staat dat doelsaldo boven onderling resultaat gaat! Maar het is toch heel krom om éérst te zeggen: we kijken niet naar de reglementen en doen niet aan de reglementen, we roepen geen kampioen uit en niemand promoveert of degradeert. Om het vervolgens tóch te doen. Terwijl de UEFA nota bene had gevraagd om op basis van sportieve gronden de Europese inschrijving voor het volgende seizoen te doen.”

Slot vervolgt: ,,Als de KNVB op dat moment had gezegd: wij vinden onderling resultaat van minder belang dan doelsaldo, dan kan ik het daar niet mee eens zijn. Maar dan heb je wel voldaan aan de opdracht die je van de UEFA hebt gekregen.”

Slot kan zich niet voorstellen dat de UEFA heeft gevraagd om naar de reglementen te kijken, voegt hij er aan toe: ,,Aangezien ze in Frankrijk dezelfde reglementen hebben maar het andersom hebben gedaan. Dáár zit voor mij veel tegenstrijdigheid in en dat zorgt voor enige hoop. In combinatie met het feit dat de UEFA heeft gezegd nog naar onze zaak te gaan kijken.”