Trainer Guardiola spreekt zich opnieuw uit tegen racisme

Trainer Pep Guardiola heeft zich na de overwinning van Manchester City op Arsenal (3-0) nogmaals nadrukkelijk uitgesproken tegen racisme. Het duel stond, bij de hervatting van het seizoen in de Premier League, mede in het teken van anti-discriminatie protesten.

„Ik schaam mij voor wat witte mensen zwarte mensen hebben aangedaan”, aldus de Spanjaard. „Hoe kun je denken dat je beter bent dan iemand anders vanwege je huidskleur?”

Voor de wedstrijd knielden alle spelers, inclusief de scheidsrechters, als steunbetuiging aan de antiracisme-beweging. Op de achterkant van de shirts stond de slogan ’Black Lives Matter’, waar normaal de namen van de spelers te lezen zijn. Dit gebeurt bij alle wedstrijden in de Premier League.

Guardiola: „We kunnen eigenlijk niet genoeg berichten de wereld in blijven sturen over wat wij deze fantastische mensen door de eeuwen heen hebben aangedaan. Maar het mag niet bij gebaren blijven, we moeten dingen concreet veranderen. Dat gebeurt niet in een paar dagen. Maar als we allemaal ons best doen, gaat het wel gebeuren.”

Vlak voor de wedstrijd tegen Arsenal had City een videoboodschap gelanceerd, waarin Guardiola zich met de spelers Raheem Sterling, John Stones, Riyad Mahrez en Kevin De Bruyne ook afwendde van racisme en opriep tot solidariteit. International Sterling was een van de eerste in de Premier League die op de voorgrond trad na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.