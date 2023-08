Maurice Steijn na blamage tegen Excelsior: ’Het is een terugkerend patroon’

,,Teleurstelling is natuurlijk wat in je opkomt”, reageert Steijn allereerst voor de camera’s van ESPN. ,,Je wilt om het kampioenschap meespelen en je verliest twee dure punten in de tweede wedstrijd van het seizoen.”

Steijn: ,,Het is natuurlijk een beetje een terugkerend patroon, dat wij heel veel kansen missen maar ook te makkelijk de doelpunten weggeven. Ondanks dat je veel kansen mist, moet je ook veel zakelijker verdedigen. Dan win je de wedstrijd met 0-2.”

,,Ik vond dat het over het algemeen te stroperig was. Het duurde allemaal te lang. Als je tegen Excelsior speelt, moet je op een veel hoger tempo spelen. Dan krijg je Bergwijn, Kudus en Forbs niet in de 1-tegen-1.”

Beter afstemmen

„Teleurstellend”, dat was het eerste dat Davy Klaassen zei voor de camera’s van ESPN. „Teleurstellend, omdat we niet spelen als wij dat willen en niet creëren zoals wij willen”, verduidelijkte de maker van de laatste goal. „Dat is moeilijk in een paar zinnen uit te leggen, maar we moeten onderling beter afstemmen en zorgen dat we tegenstander kapot spelen.”

„Het is het begin van het seizoen, dan zijn er veel nieuwe gezichten en is het logisch dat niet alles perfect gaat, maar dat is wel teleurstellend. Dat geldt ook voor mijn invalbeurt, al scoor ik wel natuurlijk”, aldus Klaassen

De invaller werd ook nog gevraagd naar zijn toekomst, aangezien hij geen vaste basisplaats heeft. Klaassen verzekerde in ieder geval dat trainer Maurice Steijn niet hoeft te twijfelen aan zijn inzet. „Als ik speel of ik erin kom geef ik alles. Dat is nu zo en dat zal altijd zo zijn. Ik kan nu zeggen ik ga weg of ik blijf, maar dat kan je nooit zeggen.”