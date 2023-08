FC Twente mogelijk tegen Tadic’ Fenerbahçe, AZ treft Arouca of Brann

AMSTERDAM - FC Twente en AZ weten voor de play-offs van de Conference League min of meer waar ze aan toe zijn. De Enschedeërs nemen het op tegen Fenerbahçe of Maribor, terwijl de ploeg van trainer Pascal Jansen Arouca of Brann treft.

AZ oefende eerder in de voorbereiding tegen Club Brugge. Ⓒ ANP/HH