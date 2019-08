Vormer krijgt bij Club Brugge gezelschap van Mignolet

Mignolet (31) begon zijn profcarrière bij STVV en vertrok in 2010 naar het Engelse Sunderland. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de beste keepers van de Premier League. In 2013 werd de doelman bij Sunderland weggeplukt door Liverpool. Met The Reds won hij vorig seizoen de Champions League.

Mignolet, reservedoelman van het Belgisch elftal, speelde 245 wedstrijden in de Premier League en 22 interlands voor de Rode Duivels. Bij Liverpool was hij tweede keus achter de Braziliaan Alisson Becker.

Club Brugge staat na twee speelronden op doelsaldo bovenaan in België. Dinsdagavond speelt de ploeg in eigen huis de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev.