Debutant Rune (19) stunt en schakelt Tsitsipas uit op Roland Garros

Beide spelers kennen elkaar goed en trainen veel samen en vanaf het begin leek het erop dat dat Rune beter uitkwam dan de Griek. Hij verloor de weliswaar de tweede set, maar kwam nooit op achterstand. Toch werd het op het einde nog even spannend. De tiener verzuimde het duel bij 5-2 in de vierde set uit te serveren en verloor negen punten op een rij, maar bij zijn tweede poging was het wel raak. Na 3 uur en 1 minuut maakte hij het af na een misser van Tsitsipas.

Bekijk hier het winnende punt van Rune:

Bron: discovery+

„Ik was zo nerveus op het einde, maar ik ben zo blij dat ik het heb afgemaakt”, zei Rune. „Ik vertelde mezelf aan mijn plan vast te houden, want anders zou ik sowieso verliezen van een speler als Tsitsipas.”

Rune had voor Roland Garros nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grandslamtoernooi. Hij is op de wereldranglijst opgeklommen naar plek 40, mede dankzij het veroveren van de titel in München. In de finale van dat toernooi zag hij Botic van de Zandschulp opgeven.

Tsitsipas gaf zijn materiaal deels de schuld van zijn uitschakeling. „Ik merk dat er wat veranderingen hebben plaatsgevonden in mijn uitrusting. Ik zou niet alles willen afschuiven op het materiaal, want het is iets dat ik heb gekozen voor mijn persoonlijke vooruitgang en om beter te worden”, zei Tsitsipas, zonder in detail te treden. „Ik wil er liever niet te veel over praten.”

Scandinavisch onderonsje

De kwartfinale wordt een Scandinavisch onderonsje. Casper Ruud schakelde in zijn achtste finales de Pool Hubert Hurkacz uit en had hier eveneens vier sets voor nodig: 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.