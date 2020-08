Bayern München wil Bundesliga ’gewoon’ op 18 september starten

De Duitse voetballiga (DFL) had aangeboden om de eerste wedstrijd te verschuiven naar maandag 21 september vanwege het drukke programma dat de titelhouder deze zomer heeft afgewerkt. De clubleiding wil echter vasthouden aan de traditie in Duitsland dat de regerend kampioen in de openingswedstrijd van de nieuwe competitie op eigen veld in actie komt.

Komende zondag komt voor Bayern in Lissabon pas een einde aan het door de coronacrisis langgerekte seizoen met de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

De DFL had in het voorlopige speelschema voor de Bundesliga al rekening gehouden met een duel tussen Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach als openingswedstrijd. Die krachtmeting vindt nu op zaterdag 19 september plaats.