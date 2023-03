FIFA-baas Infantino bijt van zich af: ’Sommige journalisten zijn zo gemeen’

De 52-jarige Zwitser baarde in november voorafgaand aan het WK in Qatar al opzien met een monoloog van ruim een uur bij wat in Doha een gesprek met de pers had moeten zijn. „Ik had toen het gevoel dat ik het WK moest verdedigen. Nu heb ik het gevoel dat ik de FIFA moet verdedigen”, zei Infantino in de Rwandese hoofdstad Kigali tegen de aanwezige journalisten.

„Ik heb een paar vragen voor jullie, want ik snap een paar dingen niet. Sommigen van jullie zijn zo gemeen. Waarom geven jullie altijd maar ruimte aan mensen die voor gratis publiciteit kritiek willen leveren op de FIFA of de FIFA-voorzitter? In mijn filosofie is het veel beter als jullie over voetbal schrijven in plaats van over voetbalbestuurders.”

We stelen niet

Infantino zei zelf niet te lezen wat er wordt geschreven. „Maar ik krijg het wel te horen. Misschien moeten mijn mensen dat maar niet meer tegen me vertellen. Als jullie over de FIFA schrijven, gaat het alleen maar over geld. Maar het gaat bij de FIFA over voetbal. We hebben wel geld nodig om het voetbal wereldwijd te laten groeien. We werken bij de FIFA zo hard. We stelen niet, we profiteren nergens van. Iedere dollar wordt verantwoord. En dan al die persoonlijke aanvallen op mij. Je hoeft me niet te mogen of van me te houden. Natuurlijk mag je me bekritiseren. Maar blijf alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft een beetje bij de feiten.”

De FIFA-voorzitter wees op de Premier League, de Engelse competitie waarin volgens hem veel meer geld wordt verdiend dan door de FIFA. „En daar delen ze dat geld maar met 20 of 24 clubs, wij met 211 landen ter wereld. Meer dan 200 landen vinden dat wij het de afgelopen vier jaar goed hebben gedaan en geloven dat we het de komende vier jaar weer goed gaan doen. Ik doe wat ik beloof, daar zijn concrete feiten voor. Dat verdient volgens mij ook wel wat positieve feedback.”