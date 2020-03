Red Bull-adviseur Helmut Marko hint op start seizoen in juni

Verschillende bronnen in de Formule 1 melden dat autosportfederatie FIA denkt aan het opschorten van alle evenementen tot 1 juni. Dat zou betekenen dat ook de races in Zandvoort, Barcelona en Monaco worden uitgesteld. Zover is het echter nog niet.

Ook Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko sprak de verwachting uit dat het seizoen pas op 7 juni begint in Baku en dat de zomerstop in augustus kan worden gebruikt voor het inhalen van een of meerdere Grand Prixs.

„Heel frustrerend”, stelt ook teambaas Christian Horner, die graag had willen rijden dit weekeinde. „De situatie verandert wereldwijd met het uur. Donderdagavond stonden de seinen bij de FIA en de lokale gezondheidsorganisatie nog op groen, maar een aantal teams is veranderd van mening en wilde niet meer rijden. De promotor van de Grand Prix had geen keuze meer en moest de race annuleren. Nu moeten we zorgen dat we veilig thuiskomen. Ik denk dat het uitgesloten is dat we volgende week in Bahrein racen.”