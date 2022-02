Veldrijder Toon Aerts op non-actief na positieve dopingtest

Toon Aerts Ⓒ ANP/HH

De Belgische veldrijder Toon Aerts heeft bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief getest op een verboden middel. De 28-jarige Aerts heeft naar eigen zeggen geen idee hoe het middel, letrozol metaboliet, in zijn lichaam is gekomen. „Een product waar ik tot gisteren nooit van had gehoord”, zegt Aerts in een verklaring. Zijn ploeg Baloise Trek Lions gelooft in zijn onschuld, maar heeft Aerts vanwege een strikt antidopingbeleid voorlopig wel op non-actief gezet.