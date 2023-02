Bennema weg bij Atletiekunie: ’Tijd voor een nieuwe afslag’

Door Eric Roeske

Bart Bennema. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Bart Bennema neemt in april afscheid van de Atletiekunie. In september 2022 concludeerde de technische staf van de bond dat er iets moest veranderen op het gebied van de sprint- en hordendisciplines. Dat impliceerde dat er voor de 45-jarige Bennema als bondscoach sprint en horden geen rol meer was weggelegd op topsportcentrum Papendal.