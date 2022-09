Premium Het beste van De Telegraaf

25-jarige ’slagvrouw’ verovert in Tsjechië op grootse wijze zilver In navolging van legendarische zus beklimt roeister Bente Paulis nu ook het WK-podium

Door Steven Kooijman

Zonder haar zus en zusje, maar mét haar ouders viert Bente Paulis haar veroverde zilveren medaille. Ⓒ Merijn Soeters

RACICE - De roeiwereld is nog niet van de familie Paulis af. Roeilegende Ilse Paulis, olympisch kampioen van 2016, is amper gestopt, of zusje Bente (25) snelde in de Labe Arena met haar ploeggenotes van de dubbelvier naar het WK-zilver. En de jongste van de drie gezusters, Femke, komt er óók aan.