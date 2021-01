Waterpolosters verslaan Griekenland en plaatsen zich voor de Olympische Spelen

Nederland kende een moeizame eerste periode. Waar tegen Kazachstan de treffers nog als rijpe appels vielen (19-6), was het nu een stuk minder. Gelukkig hadden de Grieken ook moeite om het net te vinden, mede dankzij een goed keepende Debbie Willems, waardoor het bleef bij 1-2. In de tweede periode leek Nederland de rug te rechten en knokte het zich terug tot 3-3. In de slotseconden ging het echter mis, waardoor Griekenland met een 3-4 voorsprong ging rusten.

Oranje trok de stand na de pauze andermaal gelijk. Maud Megens maakte haar tweede van wedstrijd. Dit keer kwam Nederland ook op voorsprong doordat Sabrina van der Sloot fraai de 5-4 binnen slingerde. Zodoende was er een voorsprong bij het ingaan van de laatste periode. Deze werd al snel uitgebreid dankzij een treffer van wederom Megens. Het verweer van Griekenland leek daarmee wel gebroken. Bovendien stuitten ze keer op keer op de muur die Willems had opgetrokken in het doel. Daardoor is deelname aan de Spelen nu een feit.