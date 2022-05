Real Madrid zit Liverpool en Van Dijk weer dwars en wint Champions League

Het duurde zaterdagavond even voordat de bal ook daadwerkelijk ging rollen in Parijs. De aftrap van de wedstrijd werd met 36 minuten uitgesteld, omdat het in de aanloop naar het duel één grote chaos in en rond het stadion was. Supporters zonder kaartje klommen over en door de hekken het Stade de France binnen, terwijl veel Liverpool-fans mét kaartje urenlang buiten het stadion moesten wachten. De politie in Parijs moest er met traangas en pepperspray aan te pas komen om rellen in de kiem te smoren.

Courtois niet te kloppen

36 minuten later dan gepland ging de Champions League-finale van het seizoen 2021/2022 dan eindelijk van start en het was Liverpool dat in de openingsfase aandrong. Mo Salah zag een inzet van dichtbij gekeerd door doelman Thibaut Courtois, die daarna ook paraat stond bij een knal van Thiago Alcantara. Vijf minuten later lag de Belgische goalie van Real Madrid opnieuw goed in de weg, toen hij een schot van Sadio Mané met de vingertoppen tegen de paal tikte en hij de bal achter zich langs weer het veld zag in springen.

Thibaut Courtois tikt een schot van de niet zichtbare Sadio Mané tegen de paal, waarna de bal terug het veld in springt. Ⓒ REUTERS

Real kwam er in de openingsfase niet aan en Courtois moest ook bij een kopbal van Salah handelend optreden. Er stonden al dik 35 minuten op de klok toen de Spaanse formatie pas voor het eerst dreigend richting Liverpool-keeper Alisson Becker kwam. Vinicius Junior speelde zich vrij in het Engelse strafschopgebied, maar zag het gevaar door een uiterste poging van Jordan Henderson geneutraliseerd worden. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek Real tegen de verhouding in op voorsprong te komen, maar de goal van Karim Benzema werd afgekeurd.

Buitenspel

De Franse spits nam een lange pass van David Alaba aan en leek vlak voor doelman Becker zijn kans uiteindelijk te verspelen, maar via de kluts kwam de bal opnieuw voor zijn voeten terecht. Met zijn linkerbeen schoot Benzema raak, maar de assistent-scheidsrechter vlagde de goal meteen af. Er werd nog zeker twee minuten door de videoscheidsrechter naar beide momenten (zowel de mogelijke buitenspelsituatie na de pass van Alaba als voorafgaand aan het doelpunt) gekeken, en uiteindelijk beoordeeld dat Benzema buitenspel had gestaan.

Karim Benzema scoort op slag van rust, maar ziet zijn goal afgekeurd wegens buitenspel. Ⓒ AFP

Ook in de tweede helft was het eerste gevaar weer van de kant van Liverpool, maar Mané en Trent Alexander-Arnold zagen hun schoten in het Madrileense strafschopgebied gekraakt. En na een klein uur spelen brak Vinicius Junior de wedstrijd open. Op het randje van buitenspel verlengde hij een mislukt schot van Federico Valverde bij de tweede paal achter Becker in het Engelse doel. Een mooi persoonlijk succes voor de jonge aanvaller, die dit seizoen steeds belangrijker voor Real Madrid is geworden.

Virgil van Dijk heerst in de lucht tegen Luka Modric (10) en Federico Valverde. Ⓒ AFP

Natuurlijk wilde ook Salah zijn stempel drukken, nadat hij in de finale van 2018 tussen beide clubs al zo snel geblesseerd van het veld moest. De Egyptenaar vond met een geplaatst schot Courtois op zijn weg en kwam even later bij de tweede paal ook net wat ruimte tekort om de 1-1 binnen te tikken.

Alles uit de kast

Met Diogo Jota, Naby Keïta en Roberto Firmino probeerde Liverpool-trainer Jürgen Klopp van alles op jacht naar de 1-1, maar Courtois keepte de wedstrijd van zijn leven. De Belg dreef Salah tot wanhoop door een zeker lijkende goal van de Egyptenaar zes minuten voor tijd uit de hoek te duiken. Aan de overkant kreeg Casemiro een reuzenkans op 2-0, maar de verdedigende middenvelder schrok zo van de vrijheid die hij kreeg, dat hij de bal pardoes de verkeerde kant op speelde.

Het schaadde Real niet, want het hield in de slotfase waarin Liverpool flink aandrong stand. En zo moest Van Dijk opnieuw zijn meerdere erkennen in Real Madrid op het hoogste Europese clubpodium.