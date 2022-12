Premium Het beste van De Telegraaf

’Nooit meer een woord gewisseld met Ronaldo’ Khalid Boulahrouz waarschuwt Marokko voor hardheid en provocaties van Portugezen

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cristiano Ronaldo (l.) ligt met een van pijn vertrokken gezicht op de grond nadat Khalid Boulahrouz (tweede van links) hem met een harde trap naar de grond heeft gewerkt. Ⓒ PROSHOTS

Marokko wil voor het eerst in de geschiedenis naar de halve finale van een WK. Om die stunt te volbrengen, moeten de voormalige Eredivisie-spelers Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui afrekenen met de op het hoogste podium zeer ervaren Portugezen. Khalid Boulahrouz weet dankzij de beruchte knock-outwedstrijd in 2006 hoe de ploeg van Cristiano Ronaldo kan provoceren. „Ga niet mee in dat spel”, is het advies van de 35-voudig international met Marokkaanse roots.