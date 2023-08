Micky van de Ven en Ian Maatsen opvallendste namen in voorselectie Nederlands elftal

De volledige selectie

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Andries Noppert (sc Heerenveen),

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter).

Middenveld: Mats Wieffer (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta) en Joey Veerman (PSV).

Aanval: Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig) en Donyell Malen (Borussia Dortmund).

Het Nederlands elftal speelt op donderdag 7 september in Eindhoven tegen Griekenland (20:45 uur). Drie dagen later volgt het duel met Ierland in Dublin (19:45 uur, lokale tijd). Beide ontmoetingen zijn in het kader van de EK-kwalificatie.

De definitieve selectie wordt bekend gemaakt op vrijdag 1 september.