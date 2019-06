’Lokale’ fan Nadal viert promotie Mallorca mee

Mallorca degradeerde in 2013 uit de hoogste Spaanse afdeling en in 2017 zelfs naar nog een lagere divisie. Maar de Spaanse eilandclub promoveerde vervolgens meteen weer terug en een jaar later wist Mallorca - na de remontada van zondag - weer terug te keren op het hoogste niveau.

Mallorca won in 2003 de Copa del Rey en was in 1999 finalist van Europacup II.