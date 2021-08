Ten Hag: ’Wij zitten nog half in onze voorbereiding, maar dit is een wake-up call’

„PSV heeft al echte wedstrijden gespeeld”, doelde hij op drie duels in de voorronden van de Champions League. „En wij zitten eigenlijk nog half in onze voorbereiding. We zijn nog niet compleet, en veel internationals zijn pas een paar weken bezig. Maar dit is wel een wake-up call. PSV heeft verdiend gewonnen, en wij winnen niet vanzelf.”

„Een paar momenten bepalen of je een wedstrijd wint of verliest”, zei Ten Hag. „Wij komen met 2-0 achter door twee goals van Madueke. We weten dat we hem niet naar binnen mogen laten komen, maar dat doen we wel bij de 1-0. En bij de 2-0 staan we niet goed bij een counter. Dan krijgt ook Nicolas Tagliafico nog een rode kaart. Ja, dan wordt het lastig met tien man.”

Bekijk ook: PSV geeft Ajax pak slaag en verovert Johan Cruijff Schaal

Ten Hag wilde Tagliafico niets verwijten. „Nico is een winnaar, hij legt zijn hele hebben en houden in duels. Hij neemt soms risico, maar zo heeft hij ons ontelbare keren geholpen. Maar met tien man is het lastig terug vechten. Zeker als niet iedereen fit is. We hebben het nog wel geprobeerd, maar na die 3-0 was het wel klaar.”

In de nieuwe Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, bespreken Ajax-watcher Mike Verweij en voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns met presentator Kamran Ullah het laatste voetbalnieuws, met geregeld exclusieve nieuwtjes.

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.