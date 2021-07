Denemarken dendert door na valse start van EK en bereikt halve finale

En zo hebben de Denen, die zo’n traumatische toernooistart kenden met de reanimatie van Christian Eriksen op het veld bij de eerste groepswedstrijd tegen Finland, zich weer bewezen als een echte toernooiploeg. Vanuit een heel moeilijke situatie hebben ze zich geweldig teruggeknokt. Met hun positieve houding rondom het drama met Eriksen en hun aanvallende strijdwijze hebben ze veel sympathie gewekt in de hele voetbalwereld. En het Deense sprookje is nog niet voorbij. Een finaleplaats ligt binnen handbereik.

Met terugwerkende kracht werd door de prestatie van Denemarken de uitschakeling van Oranje door Tsjechië nog wat roemlozer. De Denen wisten in tegenstelling tot het Nederlands elftal wel de zwakke plekken van de Tsjechen bloot te leggen. Waar Oranje niet wist te scoren tegen de Oost-Europeanen en nauwelijks doelgevaar wist te creëren, daar stond Denemarken binnen vijf minuten met 1-0 voor. Bij een hoekschop van Jens Stryger Larsen was de Tsjechische organisatie niet op orde. De volledig vrijgelaten Thomas Delaney kopte de bal onhoudbaar in het Tsjechische doel.

Björn Kuipers tijdens het duel tussen Denemarken en Tsjechië. Ⓒ HH/ANP

Foutje

Een beetje mazzel hadden de Denen ook bij die openingsgoal, want de hoekschop waaruit gescoord werd, was helemaal geen hoekschop. Het was de appellerende Kasper Dolberg zelf die de bal voor het laatst raakte, maar assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra liet zich op het verkeerde been zetten door de oud-Ajacied. Het was sneu voor Björn Kuipers dat zijn assistent dit foutje maakte, want de Oldenzaler floot een uitstekende wedstrijd en stelde zijn kandidatuur voor de finale in Londen, wat de kroon op zijn carrière zou betekenen. De kansen voor Kuipers om de finale te gaan fluiten lijken toe te nemen. Als ook Engeland de halve finales haalt vallen er naast de twee Spaanse EK-scheidsrechters en de Italiaanse ook twee Engelse concurrenten af, want landen die bij de laatste vier zitten, leveren sowieso niet de finalescheidsrechter.

Kasper Dolberg

Dolberg had na zijn geweldige optreden tegen Wales, waarbij hij twee keer scoorde in de Johan Cruijff ArenA, zijn plek behouden, ook al was Yussuf Poulsen weer hersteld van zijn blessure. Dolberg had een paar goede acties en bewees vlak voor rust opnieuw een geweldig neusje voor de goal te hebben. Atalanta Bergamo-verdediger Joakim Maehle, dé revelatie bij de Denen, stoomde weer eens op aan de linkerkant en leverde een geweldige voorzet af met buitenkant rechts. Bij de eerste paal was de voorzet iets te hoog voor Martin Braithwaite, maar bij de tweede paal was Dolberg goed voor zijn tegenstander gekomen. De 2-0 voorsprong bij rust was een comfortabele marge voor de Denen.

Patrik Schick was op nieuw trefzeker. Ⓒ HH/ANP

Patrick Schick

Tsjechië toonde aan het begin van de tweede helft aan een ploeg met een leeuwenhart te zijn en kwam met veel extra drive terug op het veld. Nadat Antonin Barak de Deense doelman Kasper Schmeichel tot een moeizame redding had gedwongen, was het Patrik Schick, die met een uitstekende afronding de Tsjechen terug in de wedstrijd bracht (2-1). Zijn vijfde goal in vijf EK-duels, waarmee Schick zich naast Cristiano Ronaldo bovenaan de EK-topscorerslijst nestelde. De spits is een van de grote sterren van dit EK geworden en sowieso de maker van de mooiste EK-goal met zijn wonderbal vanaf de middenlijn tegen Schotland.

De aansluitingstreffer zorgde voor een spannende tweede helft, waarin Tsjechië nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker wist te komen. Zo tikte Schmeichel de bal net weg voor de met een tulband getooide Tomas Soucek zijn hoofd tegen de bal kon zetten. De Denen gokten zelf op de counter, maar konden de kansrijke countermomenten met de inmiddels voor Dolberg in de ploeg gekomen Poulsen en onbeholpen Braithwaite onvoldoende uitspelen. In het bloedhete Baku vloeiden echter ook de krachten van de Tsjechen weg, zodat de Denen zonder al te veel problemen de voorsprong over de meet wisten te brengen.

Danish Dynamite

Daarmee voegt dit Deense team zich in een goed gezelschap van Deense elftallen, die geweldig gepresteerd hebben op het EK. Bij de eerste deelname in 1964 werden de Denen vierde. De grote internationale doorbraak volgde op het EK’84, toen Danish Dynamite, zoals het team met Frank Arnesen, Søren Lerby, Lars Preben Elkjaer, Jesper Olsen, Morten Olsen en Michel Laudrup liefkozend werd genoemd, verzuimde via Spanje de finale te bereiken. In 1992 verraste een minder getalenteerde Deense lichting de voetbalwereld door als outsider Europees kampioen te worden. En nu is er dan de lichting van 2020, de Deense selectie die naar elkaar toe is gegroeid door het drama rond Eriksen en karakterspelers heeft als doelman Schmeichel, de onverzettelijke captain Simon Kjaer en de onvermoeibare linksachter Maehle. Voor elke tegenstander is dit Deense team een te duchten tegenstander en dat had niemand kunnen voorspellen, toen Denemarken na twee groepsduels nog op nul punten stond. Een Deens voetbalsprookje dat nog in volle gang is.