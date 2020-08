FC Barcelona presenteert Ronald Koeman snel

Koeman en Jansen bereikten in een aantal uren op alle fronten overeenstemming. De coach gaat voor minimaal twee jaar aan de slag, waarna beide partijen de situatie bij Barça evalueren voor een mogelijke verlenging. Voor Barcelona was de vergoeding die aan de KNVB moet worden betaald volgens de clausule in het contract van Koeman geen probleem.

President Josep Bartomeu, die zelf niet was meegevlogen naar Nederland, had bestuursvoorzitter Oscar Grau, die de Catalaanse delegatie leidde, opdracht gegeven om de deal meteen rond te maken en te zorgen dat Koeman in recordtijd aan de spelers en de fans in Nou Camp kan worden voorgesteld.

Nieuwe ambities Barcelona

Bartomeu had in het weekeinde al uitgebreid gesproken met Koeman over de staat van zijn club, over de sportieve problemen die moeten worden opgelost en over de nieuwe ambities van Barcelona. Daarbij realiseerde de president dat hij veel vraagt van de opvolger van Quique Sétien, die op dat moment overigens nog moest worden ontslagen. Dat laatste gebeurde 48 uur later, op de dag dat de directie van Barcelona al in het vliegtuig naar Nederland zat.

Ronald Koeman in zijn tijd als speler bij FC Barcelona Ⓒ HH/ANP

Koeman weet dat hem een monsterlijke klus wacht en dat hij razendsnel aan het werk moet op alle fronten. Daartoe is hij in staat, omdat hij zich na zijn hartaanval begin mei weer topfit voelt. De 57-jarige oefenmeester heeft de tijd genomen om goed te herstellen, nam de afgelopen twee maanden volop vakantie en de artsen verzekerden hem in die periode dat hij weer kerngezond is en dat hij alles kan en mag doen. Koeman bruist zelfs weer van energie en staat te popelen om aan de klus te beginnen.

Geen ingewikkelde verhuizing

Wat het makkelijker voor hem maakt is dat hij geen ingewikkelde verhuizing hoeft te regelen. Zijn hele woning in Barcelona is door zijn vrouw Bartina volledig ingericht en Bartina zal hem ook meteen vergezellen. Beiden zijn dol op de stad Barcelona, hebben er veel goede vrienden en voelen zich er thuis.

Koeman zal zorgen voor een strakke overdracht naar de rest van de staf bij Oranje, al is ook dat niet heel ingewikkeld. Als bondscoach betrok hij zijn assistent Dwight Lodeweges en keeperstrainer Patrick Lodewijks overal bij. Zij zijn betrokken geweest bij de volledige samenstelling van de selectie voor de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Polen en Italië.

