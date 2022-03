Assist Denzel Dumfries voor Inter, Peter Bosz wint ruim bij Lorient

Martínez zette de thuisploeg, waar Stefan de Vrij en Dumfries een basisplaats hadden, in de 22e minuut op voorsprong op aangeven van Nicolò Barella. Met een snelle aanval tegen het einde van de eerste helft verdubbelde de Argentijn de marge. Dat was zijn vijftigste doelpunt in de Serie A, allemaal in dienst van Inter.

Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft maakte Martínez zijn derde doelpunt. Het is de tweede keer dat hij drie keer scoort in een wedstrijd voor de club uit Milaan. Vlak daarop werd De Vrij gewisseld. In het laatste half uur maakte Dzeko ook nog twee treffers, de eerste na een pass van Robin Gosens en de tweede op aangeven van Dumfries.

Ruime zege Peter Bosz

Peter Bosz heeft met Olympique Lyon goede zaken gedaan op bezoek bij Lorient. Het werd 1-4 voor de ploeg van de Nederlandse trainer. Al binnen het halfuur zat Lyon op rozen dankzij goals van Romain Faivre en Moussa Dembélé.

Terem Moffi maakte het na rust nog heel even spannend, maar enkele minuten later stond het door Karl Toko Ekmabi alweer 1-3, waarna Faivre het slotakkoord gaf. Lyon klimt door de zege voorlopig naar de zesde plaats in de Ligue 1.

Kopenhagen met vertrouwen naar PSV

FC Kopenhagen heeft in de competitie een goede generale gekend in aanloop naar het Conference League-treffen met PSV. In de Deense competitie won de koploper met 3-0 van Randers FC, dat zesde staat. Vooral het slotakkoord van Lukas Lerager - een hard afstandsschot - mocht er wezen.

PSV ontvangt donderdag FC Kopenhagen. Zeven dagen later is de return in Denemarken.

Sevilla verspeelt punten

Sevilla heeft in de strijd om de bovenste plekken in de Spaanse voetbalcompetitie een misstap begaan. De nummer 2 speelde bij Deportivo Alavés gelijk (0-0).

Het was de vierde keer op rij dat Sevilla in een uitwedstrijd in La Liga punten liet liggen. Koploper Real Madrid kan de voorsprong zaterdag bij winst op Real Sociedad tot 8 punten vergroten.