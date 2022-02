Lessen Ireen Wüst leiden Kjeld Nuis naar derde gouden plak: ’Dat dacht zij ook’

„Het was pittig”, blikte Nuis bij de NOS terug op de race. „Toen ik de tijd van Thomas zag, dacht ik: dit wordt zwaar. Ik wist dat ik van goeden huize moest komen om hem te kloppen.”

De knop ging echter snel om bij Nuis, die zich vasthield aan de woorden van team- en kamergenoot Ireen Wüst.

„Zij zei na haar gouden race van gisteren: kalm blijven, armpjes op de rug leggen en tot de finish doorrijden. Dat heb ik gedaan. Ik dacht nog even: dit is te langzaam, maar ik wist dat Ireen dat zelf onderweg ook dacht. Toen ik drie tienden onder de tijd van Krol dook, wist ik: dit kan hem wel eens zijn.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Ireen Wüst en Kjeld Nuis tijdens een training op de olympische baan. Ⓒ HH/ANP

OKT

Zijn goud op de 1500 meter is de derde olympische gouden medaille voor Nuis. Bij de Spelen in Zuid-Korea in 2018 won hij ook goud op de 1000 en de 1500 meter.

"Het is leuk om bij andere wedstrijden aangekondigd te worden als olympisch kampioen"

Voor Nuis was het de enige kans op een medaille op deze Spelen. De tweevoudig olympisch kampioen van Pyeongchang (1000, 1500 meter), eindigde op het olympische kwalificatietoernooi in december als vierde op de 1000 meter en greep naast een ticket voor de Spelen. Een dag later verzekerde hij zich van deelname aan de Winterspelen door de 1500 meter te winnen.

Prolongeren

Nuis is de eerste Nederlandse schaatser die de olympische titel op de 1500 meter weet te prolongeren, net zoals Wüst dat een dag eerder deed. Voor hem wisten alleen Kees Verkerk (Grenoble, 1968), Ard Schenk (Sapporo, 1972) en Mark Tuitert (Vancouver, 2010) het ’koningsnummer’ een keer te winnen.

„Het is leuk om bij andere wedstrijden aangekondigd te worden als olympisch kampioen, maar ik was er echt niet mee bezig om als eerste Nederlandse man het olympisch goud op de 1500 meter te prolongeren.”

Bekijk hier de gouden race van Kjeld Nuis terug.

Thomas Krol (links) is tevreden met zijn zilveren race. Ⓒ HH/ANP

Thomas Krol

Krol mocht drie minuten hopen dat hij het goud ging veroveren op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Beijing. Tot Nuis tot een nog betere tijd kwam. „Ik moet tevreden zijn, al voel ik ook een beetje teleurstelling”, vertelde Krol.

"Dit geeft me alleen maar vertrouwen voor de 1000 meter"

De tevredenheid gold vooral voor het feit dat hij op de dag dat het moest zijn beste 1500 meter van het seizoen reed. „Ik heb er alles aan gedaan. Ik was niet eerder zo goed, maar dat gold ook voor Kjeld. De beste heeft gewonnen. Het enige waarvan ik baal is dat ik een braam (schade op schaats, red.) opliep bij het inrijden. Dat merkte ik tijdens mijn race en zorgde misschien voor een beetje twijfel.”

Opgeheven hoofd

Krol meldde wel ’met opgeheven hoofd’ woensdag zijn medaille in ontvangst te nemen. „Het is toch ook een droom om hier te staan”, zei de regerend wereldkampioen op de schaatsmijl, die vier jaar geleden deelname aan de Spelen misliep.

Krol krijgt nog een kans op de 1000 meter, een afstand die hem nog beter ligt. „De 1000 meter gaat me dit jaar iets beter af. Dat ik nu hier zo’n goede 1500 rijd, geeft me alleen maar vertrouwen voor de 1000. Ik ben blij met mijn niveau. Dat is misschien wel de belangrijkste opsteker van vandaag.”

Bekijk ook: Titelverdediger Kjeld Nuis klopt zilveren Thomas Krol en knalt naar goud op 1500 meter

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.