PSV maakt serieus werk van Jerdy Schouten

De PSV-directeuren Earnest Stewart en Marcel Brands zijn afgelopen week naar Italië gereisd om te onderhandelen met Bologna, wat laat zien dat PSV spijkers met koppen wil slaan. Eerst zette PSV vol in op Aster Vranckx als middenveldversterking, maar VfL Wolfsburg toont zich voorlopig niet bereid om mee te werken.

Volgens Italiaanse bronnen is PSV bereid om 12 miljoen euro neer te tellen voor Schouten. De oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior is begonnen aan zijn vijfde seizoen in Italië. Schouten is een balvaste middenvelder, die goed in het snelle combinatievoetbal past dat de nieuwe trainer Peter Bosz wil spelen met PSV.