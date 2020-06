Mollema verlengt contract bij Trek-Segafredo

De Nederlander staat al sinds 2015 onder contract bij Trek. „Voor mij was het belangrijkste om mijn contract te verlengen. En gelukkig dacht de ploeg er hetzelfde over. We hebben al mooie momenten meegemaakt de afgelopen jaren, maar ik heb nog steeds ambities, net als het team.”

Luca Guercilena, manager van Trek beschouwt Mollema als een van de leiders van Trek. ,,Bauke geldt als een steunpilaar. Hij heeft telkens soliede resultaten afgeleverd, met zijn zege in de Ronde van Lombarije als kers op de taart. Zijn stijl past precies bij de ploeg. Altijd ’vechten, vechten, vechten.’”